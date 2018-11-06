Читинец избил пенсионера тростью и ограбил



По факту грабежа возбуждено уголовное дело, подозреваемый помещён в изолятор временного содержания. В настоящее время он проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



В Чите 65-летний пенсионер ожидал автобус на остановке возле площади имени Ленина. К нему подошёл мужчина и потребовал отдать мобильный. В ответ на отказ, злоумышленник выхватил из рук пожилого человека трость, нанёс ею несколько ударов, а после забрал сотовый телефон и зимнюю шапку, прихватив трость. После этого злоумышленник скрылся.Ориентировка с приметами подозреваемого была направлена наружным службам полиции. Подозреваемого удалось задержать, им оказался 42-летний житель Сретенска, ранее неоднократно попадавший в поле зрения правоохранительных органов. Его доставили в отдел полиции, у него изъяли всё похищенное имущество.