В Иркутске лихач сбил пешехода и сбежал



Виновника удалось задержать, им оказался 31-летний житель Хомутово. Своей причастности к аварии он не стал отрицать. В этом году он неоднократно привлекался к административной ответственности за допущенные нарушения ПДД.



В отношении водителя составлены административные протоколы. За оставление места ДТП, ему грозит лишение водительских прав на срок от 1 года до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток.



По факту ДТП проводится административное расследование. Решение о наказании вынесет суд, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



В Иркутске задержали водителя, сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП. Как оказалось, 3 ноября около 11 часов по улице Трактовая в посёлке Хомутово водитель на автомобиле марки «УАЗ» без госномеров сбил 29-летнего местного жителя, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшему потребовалась медпомощь, а водитель покинул место происшествия.