В Забайкалье отец истязал троих детей



В Забайкалье возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по факту неисполнения обязанностей по воспитанию троих сыновей и истязании в отношении двоих сыновей.



Прокуратура установила, что мужчина в течение двух лет не исполнял обязанности по воспитанию своих несовершеннолетних детей, подвергал их жизнь и здоровье опасности, причинял физические и психические страдания. А в декабре прошлого года отец выгнал малолетнего ребёнка на улицу без верхней одежды.



Материалы проверки направлены в следственное управление Следственного комитета РФ по Забайкальскому краю. По результатам рассмотрения материалов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, «а, г» ч. 2 ст. 117, ст. 156 УК РФ. «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».



В настоящее время уголовное дело находится в производстве, сообщили в пресс-службе прокуратура Забайкальского края.

