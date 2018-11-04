В Бурятии совершил экстренную посадку самолёт «ИрАэро»

На борту находились 47 человек



Самолёт АН-24 совершил вынужденную посадку из-за срабатывания датчика разгерметизации, сообщает ТАСС.



- Самолёт АН-24 авиакомпании «ИрАэро» следовал по маршруту Иркутск - Бодайбо. После срабатывания датчика разгерметизации экипаж принял решение приземлиться в Нижнеангарске в Северо-Байкальском районе Бурятии, - сказал собеседник агентства.



Посадка прошла благополучно. Никто из 45 пассажиров и членов экипажа не пострадал.

