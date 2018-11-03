Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 Ноября

02 Ноября

Популярное

«Чёрного лесоруба» в Бурятии поймали ночью

«Чёрного лесоруба» в Бурятии поймали ночью
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Злоумышленник срубил 15 сосен

В Тарбагатайском районе оперативники задержали подозреваемого в незаконной рубке леса в Саянтуйском участковом лесничестве. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Факт нелегальной заготовки древесины в двух километрах от села Верхний Саянтуй был выявлен участковым уполномоченным полиции в ходе совместно с лесничим профилактического рейда.

К незаконной рубке оказался причастен неработающий, ранее не судимый 25-летний местный житель. Находясь в лесном массиве, он, не имея разрешительных документов, срубил 15 сырорастущих сосен. Ущерб от его действий составил около 120 тысяч рублей.

Спиленный лес объёмом около 7 кубометров изъят полицейскими. Следователями ОМВД России по Тарбагатайскому району возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы.
черные лесорубы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии сгорели две машины
В Бурятии сгорели две машины
Происшествия, 03.11.2018
Пожар произошёл в Кабанском районе
В Бурятии ещё два человека погибли на пожаре
В Бурятии ещё два человека погибли на пожаре
Происшествия, 03.11.2018
Жильцы дома эвакуировались, а спящим мужчине и женщине не удалось спастись
В ДТП в Бурятии пострадал пассажир «Лэнд Крузера»
В ДТП в Бурятии пострадал пассажир «Лэнд Крузера»
Происшествия, 03.11.2018
Мужчину с переломами госпитализировали
В Улан-Удэ полицейские предотвратили попытку суицида на мосту
В Улан-Удэ полицейские предотвратили попытку суицида на мосту
Происшествия, 03.11.2018
К мужчине на мосту «Бегущая лань» приехали полицейские, спасатели и скорая помощь
В Бурятии водитель иномарки насмерть сбил мужчину
В Бурятии водитель иномарки насмерть сбил мужчину
Происшествия, 03.11.2018
Мужчина переходил дорогу в неположенном месте
В Бурятии сгорел дом
В Бурятии сгорел дом
Происшествия, 02.11.2018
Пламя удалось потушить за 20 минут
В Бурятии на пожаре погиб ещё один человек
В Бурятии на пожаре погиб ещё один человек
Происшествия, 02.11.2018
В республике зафиксирован всплеск гибели людей из-за сигарет
В Улан-Удэ вандалы сломали дорожные знаки
В Улан-Удэ вандалы сломали дорожные знаки
Происшествия, 02.11.2018
Акт вандализма зафиксирован сразу в двух местах
В Улан-Удэ пропал подросток
В Улан-Удэ пропал подросток
Происшествия, 02.11.2018
Парень ушёл из дома накануне
Забайкалец обчищал банковские карты знакомых
Забайкалец обчищал банковские карты знакомых
Происшествия, 02.11.2018
Злоумышленник подключил услугу «мобильный банк» к своему номеру телефона

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^