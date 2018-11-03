«Чёрного лесоруба» в Бурятии поймали ночью





В Тарбагатайском районе оперативники задержали подозреваемого в незаконной рубке леса в Саянтуйском участковом лесничестве. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Факт нелегальной заготовки древесины в двух километрах от села Верхний Саянтуй был выявлен участковым уполномоченным полиции в ходе совместно с лесничим профилактического рейда.



К незаконной рубке оказался причастен неработающий, ранее не судимый 25-летний местный житель. Находясь в лесном массиве, он, не имея разрешительных документов, срубил 15 сырорастущих сосен. Ущерб от его действий составил около 120 тысяч рублей.



Спиленный лес объёмом около 7 кубометров изъят полицейскими. Следователями ОМВД России по Тарбагатайскому району возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы.