В Бурятии сгорели две машины



В результате пожара гараж выгорел изнутри, повреждена крыша, огнём уничтожены два автомобиля – «Ниссан ноут» и «ВАЗ 2104». Пожар ликвидировали в 20:45. Ущерб составил около одного миллиона рублей.



- Хозяин затопил печку буржуйку и оставил без присмотра, - сообщил источник «Байкал-Dailу».



Ещё один пожар произошёл в Северобайкальске накануне в 16 часов. По улице Студенческая горело строящееся здание. В результате пожара выгорело чердачное помещение. Пожар был ликвидирован в 16:30.



На ликвидацию пожаров было задействовано 8 человек и 4 единицы техники.



Накануне в 20:24 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в селе Байкало-Кудара по улице Семёнова горит гараж. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.