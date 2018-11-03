В Улан-Удэ полицейские предотвратили попытку суицида на мосту



В ходе переговоров полицейскому ППС старшему сержанту полиции Тумэну Дамбиеву удалось убедить 39-летнего мужчину отдать ему телефон, чтобы позвонить родственникам. А затем – и вовсе прекратить попытки покончить с жизнью. Близкие мужчины очень быстро приехали на место.



По словам мужчины, прибывшего из соседнего региона к родным, в его жизни сейчас не очень удачный период. Ему поставили успокоительный укол, после чего полицейские отвезли гражданина домой.







Как сообщал «Байкал-Dailу», в начале сентября в Улан-Удэ произошло самоубийство на Селенгинском мосту . Тогда решил свести счёты с жизнью 20-летний парень.

– На место были незамедлительно направлены сотрудники ППС Отдельного батальона УМВД России по Улан-Удэ, а также участковый уполномоченный полиции. Вместе с правоохранителями прибыли медики и сотрудники МЧС, – сообщили «Байкал-Dailу» в пресс-службе МВД по Бурятии.