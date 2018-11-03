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В Улан-Удэ полицейские предотвратили попытку суицида на мосту

В Улан-Удэ полицейские предотвратили попытку суицида на мосту
Происшествия, 
К мужчине на мосту «Бегущая лань» приехали полицейские, спасатели и скорая помощь

Как стало известно «Байкал-Dailу», сегодня днём на Левом берегу на мосту «Бегущая лань» мужчина предпринял попытку суицида. Сообщение от бригады «скорой помощи» поступило в полицию в 11:25.

– На место были незамедлительно направлены сотрудники ППС Отдельного батальона УМВД России по Улан-Удэ, а также участковый уполномоченный полиции. Вместе с правоохранителями прибыли медики и сотрудники МЧС, – сообщили «Байкал-Dailу» в пресс-службе МВД по Бурятии.

В ходе переговоров полицейскому ППС старшему сержанту полиции Тумэну Дамбиеву удалось убедить 39-летнего мужчину отдать ему телефон, чтобы позвонить родственникам. А затем – и вовсе прекратить попытки покончить с жизнью. Близкие мужчины очень быстро приехали на место. 

По словам мужчины, прибывшего из соседнего региона к родным, в его жизни сейчас не очень удачный период. Ему поставили успокоительный укол, после чего полицейские отвезли гражданина домой. 

Как сообщал «Байкал-Dailу», в начале сентября в Улан-Удэ произошло самоубийство на Селенгинском мосту. Тогда решил свести счёты с жизнью 20-летний парень. 
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