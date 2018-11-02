В Улан-Удэ пропал подросток



На вид ему 14-15 лет, азиатской внешности, худощавого телосложения, рост 165-170 см. Был одет в шапку тёмно-серого цвета, зимнюю тёмно-синюю куртку, трико и туфли чёрного цвета. Ранее уходил.







При наличии какой-либо информации о пропавшем или его местонахождении необходимо сообщить в полицию по телефонам: 8(3012)41-66-45, 8(3012)21-02-02 или 102 (112). Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.



В Улан-Удэ полицейские разыскивают 14-летнего Александра Балданова, который 1 ноября около 14:40 ушёл из дома на улице Автотранспортной. До сих пор о местонахождении парня ничего неизвестно.