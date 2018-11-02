Забайкалец обчищал банковские карты знакомых



Вскоре выяснило, что подозреваемый также причастен к краже 22 тысяч рублей с банковской карты 77-летнего жителя Читы, от которого заявление в полицию поступало ранее. Установлено, что доступ к денежным средствам пенсионера подозреваемый получил, когда находился в одной компании с внуком потерпевшего.



В настоящее время по фактам краж возбуждены уголовные дела, проводится расследование. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



В Забайкалье 26-летний житель села Икарал заявил в полицию о пропаже денег с банковской карты. Как оказалось, 23 тысячи рублей списали в период с июня по октябрь.Злоумышленника удалось задержать, им оказался 21-летний ранее попадавший в поле зрения правоохранительных органов житель села Нижней Цасучей, с которым потерпевший снимал квартиру в Чите. В отсутствие потерпевшего, парень подключил услугу «мобильный банк» к своему номеру телефона, получив доступ к его денежным средствам на банковской карте.