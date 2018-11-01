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В магазинах Забайкалья алкоголь продавали подросткам

В магазинах Забайкалья алкоголь продавали подросткам
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Из торговых точек изъяли спиртное

За прошедшие сутки в Забайкалье выявили 5 фактов нарушения правил продажи алкогольной продукции, в том числе, связанных с продажей алкоголя несовершеннолетним покупателям.

Продавцы магазинов в посёлке Новокручининский, селе Нерчинский Завод и в Железнодорожном районе Читы привлечены к ответственности за продажу пива лицам, не достигшим 18-летнего возраста.

В Черновском районе краевого центра полицейские выявили факт продажи алкогольной продукции в ночное время. Из торгового павильона изъяли более 23-х литров спиртного. В отношении владельца магазина возбуждено дело об административном производстве. Подобные нарушения были выявлены также в Центральном районе Читы, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
алкоголь
 
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