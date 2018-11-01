В магазинах Забайкалья алкоголь продавали подросткам



Продавцы магазинов в посёлке Новокручининский, селе Нерчинский Завод и в Железнодорожном районе Читы привлечены к ответственности за продажу пива лицам, не достигшим 18-летнего возраста.



В Черновском районе краевого центра полицейские выявили факт продажи алкогольной продукции в ночное время. Из торгового павильона изъяли более 23-х литров спиртного. В отношении владельца магазина возбуждено дело об административном производстве. Подобные нарушения были выявлены также в Центральном районе Читы, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



За прошедшие сутки в Забайкалье выявили 5 фактов нарушения правил продажи алкогольной продукции, в том числе, связанных с продажей алкоголя несовершеннолетним покупателям.