У читинца нашли «синтетику»



В Чите полицейские задержали 24-летнего местного жителя, у которого нашли и изъяли около двух граммов наркотического вещества синтетического происхождения. Это составляет порядка 5-6 разовых доз, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.



В отношении подозреваемого мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

