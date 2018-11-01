У читинца нашли «синтетику»

У мужчины изъяли 6 разовых доз
В Чите полицейские задержали 24-летнего местного жителя, у которого нашли и изъяли около двух граммов наркотического вещества синтетического происхождения. Это составляет порядка 5-6 разовых доз, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
В отношении подозреваемого мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
У мужчины изъяли 6 разовых доз
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