Из горящего дома в Иркутске эвакуировали 18 человек



На момент прибытия первых пожарных горела кровля пятиэтажного дома на площади 45 квадратных метров и балкон на 5 этаже на площади 5 квадратных метров.



Жильцы квартиры пытались самостоятельно потушить пожар на балконе, но безуспешно. Быстрому распространению огня и переходу его на кровлю дома способствовало захламление балкона вещами. Погибших и пострадавших нет.



– Звеном газодымозащитной службы был совершён поквартирный обход. Людям сообщали о пожаре, просили тепло одеваться, брать документы и оперативно выходить на улицу. Сильного задымления в подъезде не наблюдалось – 18-ти жильцам пожарные помогли эвакуироваться по лестничным маршам. Внизу ждал автобус, предоставленный городской администрацией, где люди смогли разместиться, – сообщил помощник начальника караула пожарно-спасательной части № 2, руководитель тушения пожара Евгений Верхотуров.



Пожар удалось ликвидировать за 15 минут. Причину пожара и виновное лицо предстоит установить дознавателям отдела надзорной деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.



В Иркутске минувшей ночью в 1:15 загорелся балкон жилого многоквартирного дома по улице Волжской. На место было направлено 3 автоцистерны, автолестница и 19 человек личного состава.