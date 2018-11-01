Больной поступил в состоянии травматического шока
В приёмное отделение РК БСМП поступил житель Бурятии в состоянии травматического шока II степени. Пострадавший в быту ампутировал руку с размозжением мышц. У него также были закрытые переломы и ушибы.
Хирургическая бригада, осмотрев пациента, оценила тяжесть состояния, составила план действий и приступила к операции. На первом этапе была проведена реимплантация руки, наложение аппарата наружной фиксации.
Следующим этапом врачи-хирурги в два подхода провели лечение на органах брюшной полости и грудной клетки.
После операции медики ежедневно осматривали пациента.
На сегодня состояние пациента удовлетворительное. В восстановленной руке сохранена чувствительность, она тёплая на ощупь. Пациенту предстоит длительное восстановительное лечение, сообщают в пресс-службе БСМП.
Как сообщал «Байкал-Daily», этой осенью хирурги Республиканской клинической больницы пришили руку подростку – конечность парню оторвало механической картофелекопалкой во время сбора урожая в поле.
Бурятские врачи пришили ампутированную руку
Происшествия, Фото:
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