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Бурятские врачи пришили ампутированную руку

Бурятские врачи пришили ампутированную руку
Происшествия,  Фото:РК БСМП
Больной поступил в состоянии травматического шока

В приёмное отделение РК БСМП поступил житель Бурятии в состоянии травматического шока II степени. Пострадавший в быту ампутировал руку с размозжением мышц. У него также были закрытые переломы и ушибы.

Хирургическая бригада, осмотрев пациента, оценила тяжесть состояния, составила план действий и приступила к операции. На первом этапе была проведена реимплантация руки, наложение аппарата наружной фиксации.

Следующим этапом врачи-хирурги в два подхода провели лечение на органах брюшной полости и грудной клетки.

После операции медики ежедневно осматривали пациента.

На сегодня состояние пациента удовлетворительное. В восстановленной руке сохранена чувствительность, она тёплая на ощупь. Пациенту предстоит длительное восстановительное лечение, сообщают в пресс-службе БСМП.

Как сообщал «Байкал-Daily», этой осенью хирурги Республиканской клинической больницы пришили руку подростку – конечность парню оторвало механической картофелекопалкой во время сбора урожая в поле.
медицинская помощь ампутация
 
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