Он украл технику почти на 135 тысяч
Органами предварительного следствия житель Улан-Удэ обвинялся в краже.
Мужчина, убедившись, что за ним никто не наблюдает, нашёл под канистрой возле дома ключ от замка входной двери. Открыв дверь, он вошёл в жилище и украл фотоаппарат «Кэнон 60Д», несколько дорогостоящих объективов, штативы и комплектующие к фотоаппарату, видеокамеру «Панасоник Эйч Си-Ви 770», 2 ноутбука и планшета на общую сумму 134 тысячи 750 рублей.
Суд квалифицировал его действия по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в жилище, с причинением значительного ущерба.
Его признали и приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.
Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Железнодорожного суда.
Улан-удэнец обчистил фотографа
Происшествия, Фото:
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