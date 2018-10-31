Жителя Забайкалья задержали за 12-й угон

В Забайкальске за сутки два раза угнали машины



В полицию поступило сообщение об угоне машины Toyota Corona в Забайкальске. Автомобиль был припаркован во дворе дома, откуда его и угнали.



В результате поисков машину нашли, правда она была в технически неисправном состоянии. Личность подозреваемого тут же установили, им оказался ранее судимый за 11 угонов машин мужчина. В настоящее время он помещён в изолятор временного содержания.



В тот же день полицейские задержали подозреваемого в угоне Toyota Camry. 21-летний житель Забайкальска воспользовался оставленными в замке зажигания ключами и похитил иномарку. Автомобиль изъят и возращён потерпевшему.



В отношении обоих злоумышленников возбуждены уголовные дела по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем», сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

