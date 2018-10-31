В Улан-Удэ росгвардейцы поймали грабителя в магазине

Администратор вовремя нажал кнопку сигнализации



В одном из магазинов Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны задержали правонарушителя. Администратор магазина среагировал и нажал кнопку тревожной сигнализации, когда один из посетителей попытался совершить грабёж. Группа задержания вневедомственной охраны прибыла спустя 2 минуты, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.



На месте был задержан 48-летний житель Улан-Удэ. Задержанный был доставлен в отдел полиции. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж».



С начала года в Бурятии вневедомственная охрана пресекла более 500 правонарушений в отношении охраняемого имущества.



- Одним из самых распространённых и надёжных видов охраны объектов является кнопка тревожной сигнализации, предназначенная для экстренного вызова наряда вневедомственной охраны. При нажатии тревожной кнопки сигнал поступает на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны, после чего передаётся ближайшему наряду – в течение нескольких минут вооружённый экипаж вневедомственной охраны прибывает на место, где произошло срабатывание. Тревожная кнопка «ТК-2GSM» оснащена 2 сим-картами и встроенным литиево-ионным аккумулятором. Время автономной работы устройства составляет более 100 часов, - отмечают в управлении Росгвардии.

