Иркутянин попросил послушать музыку и присвоил телефон

Мужчина отправится в колонию строгого режима



В июне текущего года мужчина, находясь в иркутском микрорайоне Юбилейный со своим знакомым, попросил у него телефон для прослушивания музыки. Получив телефон, мужчина сказал, что сходит до своего друга, который живёт недалеко, вернётся и отдаст телефон.



Владелец телефона передал приятелю мобильный стоимостью 8000 рублей. Имущество возвращено не было.



На свободе злоумышленнику с момента отбытия последнего наказания удалось побыть всего 2 месяца. Судом ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Свердловского районного суда Иркутска.



