Мужчина отправится в колонию строгого режима
В июне текущего года мужчина, находясь в иркутском микрорайоне Юбилейный со своим знакомым, попросил у него телефон для прослушивания музыки. Получив телефон, мужчина сказал, что сходит до своего друга, который живёт недалеко, вернётся и отдаст телефон.
Владелец телефона передал приятелю мобильный стоимостью 8000 рублей. Имущество возвращено не было.
На свободе злоумышленнику с момента отбытия последнего наказания удалось побыть всего 2 месяца. Судом ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Свердловского районного суда Иркутска.
Иркутянин попросил послушать музыку и присвоил телефон
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Она получила условный срок
Пьяный мужчина напал на спящую женщину
В Забайкальске за сутки два раза угнали машины
Администратор вовремя нажал кнопку сигнализации
Мужчина отправится в колонию строгого режима
Вором оказался 21-летний парень
Составлен протокол об административном правонарушении
Он подозревается в убийстве в Поселье
Коллекцию монет с олимпийской символикой мужчина собирал 10 лет
Женщина умерла в реанимации
Страшную находку дети обнаружили, бегая по скотомогольнику
Он вырубил 22 сосны
Сумма ущерба составила около 250 тысяч рублей
Вместе они украли 900 тысяч рублей
Пожар произошёл в Баян-Голе