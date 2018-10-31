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Иркутянин попросил послушать музыку и присвоил телефон

Происшествия, 
Мужчина отправится в колонию строгого режима

В июне текущего года мужчина, находясь в иркутском микрорайоне Юбилейный со своим знакомым, попросил у него телефон для прослушивания музыки. Получив телефон, мужчина сказал, что сходит до своего друга, который живёт недалеко, вернётся и отдаст телефон.

Владелец телефона передал приятелю мобильный стоимостью 8000 рублей. Имущество возвращено не было.

На свободе злоумышленнику с момента отбытия последнего наказания удалось побыть всего 2 месяца. Судом ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Свердловского районного суда Иркутска.

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