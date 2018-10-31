В Чите раскрыли кражу велосипеда из девятиэтажки

Вором оказался 21-летний парень



В Чите полицейские установили личность подозреваемого, укравшего велосипед у 44-летнего жителя.



Днём на площадке 9 этажа многоквартирного дома вор украл двухколёсный транспорт, взломав замок.



В ходе розыска полицейским удалось установить личность подозреваемого. По месту жительства 21-летнего читинца полицейские изъяли велосипед.



Похищенный велосипед возвращён потерпевшему. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



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