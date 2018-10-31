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В Бурятии разыскивают убийцу

В Бурятии разыскивают убийцу
Происшествия, 
Он подозревается в убийстве в Поселье

В Бурятии разыскивают 53-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве. Ориентировка распространяется в социальных сетях и мессенджерах. В ней уточняется, что подозреваемый не работает, ранее был судим.

В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» подтвердили информацию о розыске. Убийство мужчина совершил в октябре этого года в селе Поселье Иволгинского района республики, уточнили в МВД.

Обстоятельства произошедшего правоохранительные органы пока не разглашают.

При этом в МВД опровергли слухи, распространяемые сейчас местными жителями о том, что разыскиваемый мужчина якобы убил сразу трёх человек. «Отморозок в Поселье ходит, недавно освободился, убил уже троих человек. Двоих на улице Корабельной, и одного человека в СНТ «Снежный». Заходит в дома и убивает», - говорится в пересылаемом сообщении. В МВД по Бурятии эту информацию назвали недостоверной.

Местные жители признаются, что напуганы произошедшим.

«Страшно», «Ужас!», «Я подтверждаю. Вчера по домам и улицам полиция ходила и эту информацию нам тоже говорили», «Я его видел на днях в «Тальцах», «Страшно на улицу выходить», «Тоже боюсь, сижу дома под семью замками», - сообщают друг другу взволованные горожане.

убийство
 
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