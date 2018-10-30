В Иркутской области подросток обчистил карту знакомой



Февральским вечером в одном из домов микрорайона Киренска в Иркутской области компания распивала алкоголь. Застолье затянулась с шести часов вечера до трёх ночи.



Среди гостей хозяйки были и подростки. Один из парней зашёл в спальную комнату владелицы и увидел сотовый телефон. Он сразу проверил – есть ли услуга мобильного банка, а когда убедился в этом, решил воспользоваться. Таким образом, парень похитил со счёта хозяйки 2000 рублей. После этого парень вновь прошёл в спальную комнату и положил обратно телефон хозяйки.



Женщина написала заявление в полицию и сотрудники быстро вышли на подозреваемого. Суд признал подростка виновным в совершении преступления, предусмотренного по статье «Кража», и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 9889 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Киренского городского суда.

