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В Иркутской области прокурор с поличным задержал «чёрного лесоруба»

В Иркутской области прокурор с поличным задержал «чёрного лесоруба»
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина заготовил деревьев на 146 тысяч рублей

25 октября прокурор Осинского района в Забайкальском крае Вадим Семенов, возвращаясь из села Хокта, где он проводил приём граждан, заметил в лесу трактор с подцепленными к нему стволами деревьев.

Прокурор знал, что в этой местности отсутствуют деляны для заготовки древесины и поэтому решил проверить документы у лесоруба. При виде служебного автомобиля тракторист попытался скрыться в лесу, однако вскоре был заблокирован сотрудниками прокуратуры.

Задержанным оказался ранее судимый за незаконную рубку леса 30-летний житель села Оса, которым накануне вырубил 79 сосен. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 146 тысяч рублей. Также в лесу прокурор обнаружил штабель заготовленной и приготовленной к вывозу древесины.

Мужчина и его техника переданы следственно-оперативной группе. Возбуждено уголовное дело по ст.260 УК РФ «Незаконная рубка», ведётся следствие. Задержанный находится в изоляторе временного содержания.

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль прокуратуры района, сообщает пресс-служба прокуратура Иркутской области. 
черные лесорубы
 
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