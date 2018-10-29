В Иркутской области прокурор с поличным задержал «чёрного лесоруба»

Мужчина заготовил деревьев на 146 тысяч рублей



25 октября прокурор Осинского района в Забайкальском крае Вадим Семенов, возвращаясь из села Хокта, где он проводил приём граждан, заметил в лесу трактор с подцепленными к нему стволами деревьев.



Прокурор знал, что в этой местности отсутствуют деляны для заготовки древесины и поэтому решил проверить документы у лесоруба. При виде служебного автомобиля тракторист попытался скрыться в лесу, однако вскоре был заблокирован сотрудниками прокуратуры.



Задержанным оказался ранее судимый за незаконную рубку леса 30-летний житель села Оса, которым накануне вырубил 79 сосен. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 146 тысяч рублей. Также в лесу прокурор обнаружил штабель заготовленной и приготовленной к вывозу древесины.



Мужчина и его техника переданы следственно-оперативной группе. Возбуждено уголовное дело по ст.260 УК РФ «Незаконная рубка», ведётся следствие. Задержанный находится в изоляторе временного содержания.



Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль прокуратуры района, сообщает пресс-служба прокуратура Иркутской области.

