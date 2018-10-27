В Иволгинском районе Бурятии горел дом

В результате пожара огнём повреждены крыша и потолочное перекрытие дома
27 октября в 3.45 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в селе Хойтобэе Иволгинского района по улице Иркутской горит дом.
В результате пожара огнём повреждены крыша и потолочное перекрытие дома. Пожар ликвидирован в 4.30, на ликвидацию возгорания было задействовано 7 человек и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.
В результате пожара огнём повреждены крыша и потолочное перекрытие дома
Он совершил наезд на мужчину на «зебре»
Злоумышленник чаще всего украденное не продавал, а оставлял себе - для личного пользования
Также у мужчины отобрали телефон
Следователи проверят информацию о получении травмы
Он перевозил людей в нетрезвом виде
Проникнуть на территорию стройки ему удалось ночью
Опрошены члены семьи девочки, сам ребёнок и возможные свидетели
По его словам, умысла насиловать у него не было
Женщина предоставляла помещение знакомым, а взамен получала запрещённые вещества
Аферист представился директором сети аптек
Сотрудники задержали нарушителя
Он таскал родственниц за волосы, избивал ногами и руками
Злоумышленники вырубили лес на сумму более двух миллионов
8-летнюю девочку силой сажали в машину