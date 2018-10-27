В Иволгинском районе Бурятии горел дом



27 октября в 3.45 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в селе Хойтобэе Иволгинского района по улице Иркутской горит дом.



В результате пожара огнём повреждены крыша и потолочное перекрытие дома. Пожар ликвидирован в 4.30, на ликвидацию возгорания было задействовано 7 человек и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.

