В Улан-Удэ раскрыли серию краж в СНТ

Злоумышленник чаще всего украденное не продавал, а оставлял себе - для личного пользования





Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали 41-летнего жителя садового товарищества, подозреваемого в краже телевизора и паласа из частного дома в СНТ «Дружба».





По словам злоумышленника, чужое имущество он украл в целях личного пользования, воспользовавшись недельным отсутствием хозяев. Палас сразу постелил на пол, а телевизор, оказавшийся нерабочим, разобрал и сдал отдельные детали в пункт приёма цветных металлов.





Следователи установили причастность гражданина еще к трём фактам краж имущества, совершённым в этом же садовом товариществе. Подозреваемый рассказал, что чаще всего украденное имущество он оставлял для личного пользования. К примеру, телевизор, стоящий в комнате, был похищен в конце прошлого года в одном из частных домом. Причем, владельцы о пропаже техники в органы внутренних дел не сообщали. Заявление от них поступило лишь после того, как полицейские сообщили им об обнаружении их имущества.





Общий ущерб, нанесённый действиями мужчины, по всем трём фактам краж составил более 15 тысяч рублей.





Злоумышленник совершал преступления, будучи условно осуждённым за кражу. В марте этого года суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно. Теперь же гражданин заключен под стражу.





Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.