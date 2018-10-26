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МВД Бурятии: Информация о попытке похищения ребёнка подтверждения не находит

МВД Бурятии: Информация о попытке похищения ребёнка подтверждения не находит
Происшествия, 
Опрошены члены семьи девочки, сам ребёнок и возможные свидетели

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ произошло покушение на похищение ребёнка. По словам матери, на 8-летнюю дочь напали, когда она возвращалась из 63-й школы домой в 105 квартал.

- На остановке вышла и пошла домой. К ней подъехала белая маленькая машина. Сначала начали сигналить, потом пытались запихнуть в машину. Она начала кричать во всё горло и убежала. Пришла домой вся в слезах, всю трясёт, - описали произошедшее в паблике «Аноним 03».

В пресс-службе МВД Бурятии сегодня утром подтвердили факт обращения родителей. Заявление от них поступило утром 25 октября.

Сейчас стало известно, что информация не подтверждается.

- Вчера и сегодня сотрудники полиции проверяли информацию, изложенную в заявлении гражданки о попытке похищения малолетней. Опрошены члены семьи девочки, она сама, возможные свидетели, просмотрены записи с камер видеонаблюдения по пути следования ребенка. На данный момент информация о попытке похищения своего подтверждения не находит, - рассказали «Байкал-Daily» в министерстве.

Тем не менее проверка продолжается, добавили в пресс-службе.
МВД Бурятии похищение человека
 
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