В Улан-Удэ сосед обворовал дачницу

Украденный палас он постелил дома, а телевизор разобрал на запчасти
Полицию Улан-Удэ поступило сообщение от 40-летней горожанки о том, что её дачный домик в СНТ «Дружба» обокрали. Женщина рассказала полицейским, что приехала на дачу проверить сохранность имущества и обнаружила пропажу телевизора и паласа. Ущерб составил 3,5 тысячи рублей.
Стражам порядка удалось установить подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 41-летний житель садового товарищества. Из его дома изъяты украденные палас и запчасти от телевизора.
По словам злоумышленника, вещи он украл, чтобы самому ими пользоваться и воспользовался недельным отсутствием хозяев. Палас сразу постелил на пол, а телевизор, оказавшийся нерабочим, разобрал и сдал отдельные детали в пункт приёма цветных металлов.
В дом он попал, подобрав ключ к навесному замку. При этом преступление совершил, будучи условно осуждённым за кражу.
Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
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