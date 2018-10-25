В Улан-Удэ сосед обворовал дачницу

Украденный палас он постелил дома, а телевизор разобрал на запчасти



Полицию Улан-Удэ поступило сообщение от 40-летней горожанки о том, что её дачный домик в СНТ «Дружба» обокрали. Женщина рассказала полицейским, что приехала на дачу проверить сохранность имущества и обнаружила пропажу телевизора и паласа. Ущерб составил 3,5 тысячи рублей.



Стражам порядка удалось установить подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 41-летний житель садового товарищества. Из его дома изъяты украденные палас и запчасти от телевизора.



По словам злоумышленника, вещи он украл, чтобы самому ими пользоваться и воспользовался недельным отсутствием хозяев. Палас сразу постелил на пол, а телевизор, оказавшийся нерабочим, разобрал и сдал отдельные детали в пункт приёма цветных металлов.



В дом он попал, подобрав ключ к навесному замку. При этом преступление совершил, будучи условно осуждённым за кражу.



Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

