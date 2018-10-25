Забайкалец подрался со знакомым и угнал его иномарку



Во вторник к полицейским Забайкальского края поступило сообщение об угоне автомашины «Toyota Vista». Обратившийся 48-летний мужчина рассказал, что накануне вечером к нему домой пришёл знакомый. Когда они общались между ними произошёл конфликт, в результате один из них побил другого, выхватил ключи от автомобиля.



Выйдя на улицу, владелец не обнаружил свою машину.



Полицейские передали ориентировку на угнанный автомобиль и предполагаемого подозреваемого. В течение нескольких минут нарядом ДПС совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы в ходе патрулирования иномарку нашли. За рулём машины находился 28-летний знакомый забайкальца.



Возбуждено дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством». Машина возращена владельцу в технически исправном состоянии, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

