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Забайкалец подрался со знакомым и угнал его иномарку

Забайкалец подрался со знакомым и угнал его иномарку
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Угонщика задержали в течение нескольких минут

Во вторник к полицейским Забайкальского края поступило сообщение об угоне автомашины «Toyota Vista». Обратившийся 48-летний мужчина рассказал, что накануне вечером к нему домой пришёл знакомый. Когда они общались между ними произошёл конфликт, в результате один из них побил другого, выхватил ключи от автомобиля.

Выйдя на улицу, владелец не обнаружил свою машину.

Полицейские передали ориентировку на угнанный автомобиль и предполагаемого подозреваемого. В течение нескольких минут нарядом ДПС совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы в ходе патрулирования иномарку нашли. За рулём машины находился 28-летний знакомый забайкальца.

Возбуждено дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством». Машина возращена владельцу в технически исправном состоянии, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
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