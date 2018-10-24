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В Иркутске преподаватель вуза попалась на взятке

В Иркутске преподаватель вуза попалась на взятке
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru. Из архива
Женщина специально не допускала студентов до защиты диплома

На рассмотрение в суд поступило уголовное дело в отношении бывшего старшего преподавателя одного из иркутских вузов.

Педагог, воспользовавшись своим служебным положением, создавала для студентов, руководителем дипломных проектов которых она будет назначена, условия невозможности допуска к защите написанных самостоятельно студентами дипломных проектов.

При этом женщина сообщала телефон своего брата, который якобы сможет подготовить дипломный проект надлежащего качества, но соответственно за определённое материальное вознаграждение.

Посреднику органами следствия предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий.

Следует отметить, что в настоящее время злоумышленники отбывают наказание в местах лишения свободы за аналогичные преступления (приговор был вынесен в январе 2018 года), сообщает пресс-служба Свердловского районного суда Иркутска.
взятка
 
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