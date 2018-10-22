Улан-удэнец обокрал знакомых и угнал машину



Примечательно, что вместе с имуществом исчез один из участников застолья. Он и стал главным подозреваемым. На место происшествия незамедлительно были направлены полицейские; наружные наряды полиции ориентированы на розыск скрывшегося на машине злоумышленника.



По «горячим следам» в Улан-Удэ подозреваемый был задержан сотрудниками ДПС. У него изъяты похищенные телефоны. 29-летний гражданин не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности за угон. Возбуждены уголовные дела, ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по республике.



Ночью 19 октября 45-летний улан-удэнец обратился в полицию с заявлением о грабеже. Как оказалось, вместе с подругой мужчина приехал в гости к знакомой в посёлок Исток, где они компанией распивали спиртное. Ночью, когда все уснули, у него и его подруги пропали телефоны. Также из кармана куртки были похищены ключи от автомобиля, с помощью которых неизвестный угнал припаркованную около дома иномарку.