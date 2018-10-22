У омулёвых браконьеров в Бурятии изъяли лодки



У них изъят эндемик массой 34,5 кг, а также удочки и лодки. Сумма ущерба от их действий составила около 11 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела. Ведётся следствие. Мужчинам грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по республике.



Полиция Бурятии напоминает гражданам об установленных законодательством ограничениях в области добычи водных животных в нерестовый период, в том числе, запрет на вылов омуля и предупреждает, что помимо наступления уголовной или административной ответственности за совершённое преступление, орудия, способствующие совершению правонарушения (лодки, моторы, сети), подлежат изъятию и дальнейшей конфискации. Также на браконьеров возлагается обязанность по возмещению ущерба от незаконной добычи рыбы.



Сообщить об известных фактах незаконного вылова, перевозки или реализации нерестовой рыбы необходимо по «телефону доверия» МВД по республике Бурятия: 8(3012)292-292.



В Кабанском районе в четырёх километрах от села Покровка полицейскими в двух остановленных автомобилях был обнаружен омуль - 25 и 18 особей. Жители Прибайкальского района 36 и 42 лет признались в нелегальной ловле рыбы.