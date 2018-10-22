В Иркутской области инспектора Ростехнадзора посадили на 5 лет

Он брал взятки деньгами и комплектами резины



Саянский городской суд вынес приговор в отношении инспектора Ростехнадзора за получения взяток.



Он взял взятку в виде комплекта резины для своего автомобиля, стоимостью более 21 тысяч рублей. За это он должен был не привлекать ООО «Анжи» и его директора к административной ответственности за нарушение требований промышленной безопасности при эксплуатации башенного строительного крана и за приостановление его работы.



Также он получил взятку в размере 100 тысяч рублей за непривлечение ООО «Техностан» и его руководителя к административной ответственности за нарушения требований «Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения», допущенных при эксплуатации строительного башенного крана.



Суд приговорил взяточника к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительное колонии общего режима. Также он лишён права занимать должности государственной гражданской службы сроком на 3 года.



Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

