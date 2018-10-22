В Иркутске разыскивают педофила-рецидивиста









Поиски продолжаются. Назначены судебные медицинские, генотипические, дактилоскопические экспертизы. Допрашиваются свидетели, выполняются другие следственные действия. Мужчина объявлен в федеральный розыск. С потерпевшими работают психологи.



Расследование уголовного дела находится на особом контроле у руководства СУ СКР по Иркутской области, сообщают в пресс-службе Следкома.

Поиски продолжаются. Назначены судебные медицинские, генотипические, дактилоскопические экспертизы. Допрашиваются свидетели, выполняются другие следственные действия. Мужчина объявлен в федеральный розыск. С потерпевшими работают психологи.Расследование уголовного дела находится на особом контроле у руководства СУ СКР по Иркутской области, сообщают в пресс-службе Следкома.

Следственным отделом по Иркутскому району СУ СКР по Иркутской области возбуждено и расследуется уголовное дело по фактам совершения насильственных действий сексуального характера в отношении двух малолетних лиц (п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ).19 октября в региональное следственное управление поступило сообщение от дежурного ГУ МВД об изнасиловании двух 12-летних девочек неизвестным мужчиной в Иркутском районе.20 октября правоохранителям удалось установить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 51-летний Шеремет Сергей, освободившийся из колонии полгода назад.