Омулёвые браконьеры выловили в Бурятии тонну рыбы









Возбуждены и расследуются 7 уголовных дел в отношении 8 лиц по ст. 256 УК РФ. У браконьеров изъяты лодки, орудия лова, добытый байкальский омуль общим весом более одной тонны, сообщают в пресс-службе прокуратуры.



Возбуждены и расследуются 7 уголовных дел в отношении 8 лиц по ст. 256 УК РФ. У браконьеров изъяты лодки, орудия лова, добытый байкальский омуль общим весом более одной тонны, сообщают в пресс-службе прокуратуры.

Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратурой проводятся выездные проверки на реке Селенге по выявлению омулёвых браконьеров. Правоохранителям уже удалось задержать жителей Кабанского района Бурятии, которые вылавливали рыбу с помощью сетей и «экранов».