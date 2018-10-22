Омулёвые браконьеры выловили в Бурятии тонну рыбы

Они ловили рыбу сетями и «экранами»
Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратурой проводятся выездные проверки на реке Селенге по выявлению омулёвых браконьеров. Правоохранителям уже удалось задержать жителей Кабанского района Бурятии, которые вылавливали рыбу с помощью сетей и «экранов».
Возбуждены и расследуются 7 уголовных дел в отношении 8 лиц по ст. 256 УК РФ. У браконьеров изъяты лодки, орудия лова, добытый байкальский омуль общим весом более одной тонны, сообщают в пресс-службе прокуратуры.
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Они ловили рыбу сетями и «экранами»
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