Иркутянин перечислил мошенникам 30 тысяч

Мужчина поверил сообщению о выигрыше, которое поступило на его телефон по мессенджеру



19 октября в дежурную часть отдела полиции №9 межмуниципального управления МВД России «Иркутское» поступило сообщение от 45-летнего мужчины. Он заявил, что добровольно перечислил мошенникам порядка 30 тысяч рублей.



Установлено, что на телефон иркутянина в мессенджере «Вайбер» поступило сообщение о выигрыше. Когда он позвонил по номеру, указанному в тексте, горожанину сказали, что для получения выигрыша необходимо сначала оплатить комиссионный взнос в размере 13 процентов. Мужчина выполнил условие, однако денег так и не дождался. Абонентский номер, по которому он звонил ранее, стал недоступен.



Полиция рекомендует игнорировать сообщения или звонки о выигрышах денег, автомобилей или гаджетов. Такими уловками пользуются мошенники, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

