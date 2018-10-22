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В Бурятии перекрыли Пыхту

В Бурятии перекрыли Пыхту
Происшествия, 
Проехать смогут только полноприводные машины на зимней резине

В связи с ухудшением погодных условий, изменением температуры и выпадением осадков ограничено движение на перевале Пыхта в Прибайкальском районе Бурятии автодороги Р-438 «Улан-Удэ – Курумкан». Разрешено движение только автомобилям с передним и полным приводом, а также исключительно на зимней резине.

- Движение всех транспортных средств будет восстановлено после улучшения погодных условий и проведения расчистки дорожного полотна, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Бурятии.

Чтобы избежать ДТП, в Госавтоинспеции по республике просят автолюбителей быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим движения и дистанцию между транспортными средствами.

перевал
 
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