В Бурятии перекрыли Пыхту

Проехать смогут только полноприводные машины на зимней резине



В связи с ухудшением погодных условий, изменением температуры и выпадением осадков ограничено движение на перевале Пыхта в Прибайкальском районе Бурятии автодороги Р-438 «Улан-Удэ – Курумкан». Разрешено движение только автомобилям с передним и полным приводом, а также исключительно на зимней резине.



- Движение всех транспортных средств будет восстановлено после улучшения погодных условий и проведения расчистки дорожного полотна, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Бурятии.



Чтобы избежать ДТП, в Госавтоинспеции по республике просят автолюбителей быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим движения и дистанцию между транспортными средствами.



