В Улан-Удэ горела квартира



20 октября в 00.17 года на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в Улан-Удэ по улице Онохойской горит квартира.





В результате огнём повреждены пол, кресло-кровать, постельные принадлежности. Возгорание ликвидировано в 00.26. На ликвидацию пожара было задействовано 5 человек и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

