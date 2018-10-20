В Улан-Удэ горела квартира

Повреждены пол, кресло-кровать, постельные принадлежности
20 октября в 00.17 года на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в Улан-Удэ по улице Онохойской горит квартира.
В результате огнём повреждены пол, кресло-кровать, постельные принадлежности. Возгорание ликвидировано в 00.26. На ликвидацию пожара было задействовано 5 человек и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
Повреждены пол, кресло-кровать, постельные принадлежности
Он нанёс многочисленные удары знакомому во время ссоры
Девушка призналась, что совершила преступление из-за финансовых проблем
Он причинил ущерб лесному фонду на сумму 300 тысяч рублей
Двое читинцев угоняли припаркованные автомобили
В Улан-Удэ прошла акция «Не пей за рулём!»
Он отравился угарным газом
Наркотик он приобрёл через мессенджер
Мужчина стащил ноутбук
Женщина подобрала гаджет с пола в магазине
Деятельное раскаяние не помогло прекратить уголовное дело
Жительнице Черемхово вынесли приговор за незаконный сбыт наркотиков
Смышлёный вор использовал современные технологии себе во благо
Взрывотехники были срочно вызваны на остановку общественного транспорта
Они выловили 250 хвостов рыбы