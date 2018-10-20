Житель Бурятии сломал рёбра и челюсть приятелю

Он нанёс многочисленные удары знакомому во время ссоры





Установлено, что в ходе совместного распития алкоголя между приятелями произошла ссора, в ходе которой один из них нанёс другому множество ударов в голову и живот. Позже у пострадавшего мужчины были зафиксированы тупая травма живота, разрыв поджелудочной железы, переломы рёбер, перелом нижней челюсти, множественные гематомы грудной клетки, ушиб мягких тканей лица.





18 октября вступил в законную силу приговор районного суда Бурятии в отношении злоумышленника, осуждённого по ч.1 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».





- Несмотря на доводы жалоб осуждённого о суровости наказания, а также о примирении с потерпевшим, суд апелляционной инстанции признал назначенное ему наказание в виде 2 лет лишения свободы справедливым. Отбывать назначенное наказание осуждённому подлежит в исправительной колонии строгого режима, - рассказали в пресс-службе Верховного суда республики.