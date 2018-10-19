В Чите задержали серийных 18-летних автоугонщиков

Двое читинцев угоняли припаркованные автомобили



В Забайкалье сотрудники уголовного розыска поймали подозреваемых в угонах автомобилей.



В начале октября в разных районах Читы была зарегистрирована серия угонов. Во всех случаях объектами совершения преступлений становились автомобили, оставленные на ночь во дворах многоэтажек и необорудованные сигнализацией.



Полицейским удалось установить предполагаемых автоугонщиков. Ими оказались двое 18-летних читинцев.



Уже установлена причастность задержанных к шести угонам автомобилей отечественного и иностранного производства. Все автомашины в технически исправном состоянии возвращены владельцам.



Возбуждены уголовные дела по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством». Злоумышленники находятся в изоляторе временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



