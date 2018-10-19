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В Улан-Удэ наркомана осудили за «скорость»

Происшествия, 
Наркотик он приобрёл через мессенджер

Органами предварительного расследования житель Улан-Удэ обвинялся в том, что он приобрёл через мессенджер «Телеграмм» наркотическое вещество.

Он, находясь у себя дома, с помощью мобильного телефона вечером получил от неизвестного информацию о стоимости наркотика «Скорость». После этого он с помощью онлайн-перевода оплатил полторы тысячи рублей на указанный номер электронного кошелька. Потом ему сказали о месте нахождения наркотического средства.

Он пришёл к дому в Улан-Удэ, где в указанном месте взял 268 граммов «Скорости», что является значительным весом. Наркотики он хранил при себе до момента задержания, часть вещества он употребил.

Мужчина был задержан сотрудниками полиции на железнодорожном вокзале на станции Улан-Удэ, в ходе досмотра у него было обнаружено и изъято наркотическое средство.

- Оценив изложенное в совокупности, с учётом собранных доказательств суд считает, что вина подсудимого доказана органами предварительного расследования, а его действия правильно квалифицированы по ч. 1 ст. 228 УК РФ - как незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере, - сообщают в пресс-службе суда.

Суд признал виновным и назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор вступил в законную силу.
наркотики
 
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