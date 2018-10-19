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Житель Бурятии кинул камень в росгвардейца и обматерил

Житель Бурятии кинул камень в росгвардейца и обматерил
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пьяный мужчина зашёл с камнем в полицейский отдел

Летом этого года пьяный житель Кяхтинского района Бурятии зашёл в здание отдела полиции города Кяхты с внушительным камнем, который кинул в сотрудника войск Росгвардии, находившегося в фойе. Когда сотрудники начали задерживать его, он в их адрес стал нецензурно выражаться и в присутствии посторонних лично оскорбил и унизил одного из сотрудников.

Его действия суд квалифицировал по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство», а также по ст.319 УК РФ «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей».

Суд признал хулигана виновным и назначил наказание в виде исправительных работ на срок 2 года с удержанием 15% заработка в доход государства условно с испытательным сроком 2 года. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Кяхтинского районного суда.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Тункинском районе в суд передано уголовное дело в отношении матери шестерых детей. Она оскорбила сотрудников ДПС, которые поймали её за рулём в нетрезвом виде. 
 
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