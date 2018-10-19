Он требовал водки
Днём 18 октября в полицию позвонила 53-летняя сотрудница продуктового магазина в посёлке Тулунжа в Улан-Удэ. Она сообщила, что покупатель, угрожая ножом, украл бутылку водки и пачку сигарет.
Мужчина уже бывал в магазине. Утром, оставив под залог паспорт, он приобрёл спиртное и кусок сала. Спустя некоторое время мужчина снова пришёл за алкоголем, но получил отказ. Уже через 10 минут он находился в магазине с ножом в руках.
Потребовав спиртное, сигареты, оставленный под залог документ и деньги, которых в кассе не оказалось, нападавший скрылся.
Стражи порядка из разговора с продавщицей узнали имя и год рождения подозреваемого – всё, что удалось запомнить продавцу из его паспортных данных.
Полицейские вскоре задержали подозреваемого, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее он неоднократно судим, в том числе, за тяжкое преступление. В марте 2017 года у него закончился срок отбывания условного наказания за кражу.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Ведётся следствие. Улан-удэнцу грозит до 10 лет колонии, сообщают в пресс-службе МВД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в марте мужчина с ножом совершил налёт на магазин в Кырене. Он гонялся за продавцами по всему помещению.
Пьяный улан-удэнец с ножом напал на продавщицу магазина
Происшествия, Фото:
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