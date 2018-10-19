В Бурятии поймали браконьеров с партией омуля









Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.





Как сообщал «Байкал-Dailу», 15 октября в Бурятии задержали машину, набитую омулем. Улан-удэнец за два дня выловил 155 кг рыбы.

Ночью 18 октября сотрудники специализированного батальона ДПС в пяти километрах от села Шергино в рамках операции «Путина» остановили автомобиль, в багажнике которого обнаружен омуль.В ходе разбирательства выяснилось, что рыба добыта незаконно жителями посёлка Селенгинск 26 и 28 лет, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Ущерб от их действий составил 12,5 тысяч рублей.Полицейскими изъято 50 особей омуля, а также рыболовные сети, резиновая лодка и сам автомобиль.