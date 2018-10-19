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В Бурятии поймали браконьеров с партией омуля

В Бурятии поймали браконьеров с партией омуля
Происшествия,  Фото:МВД Бурятии
В машине у мужчин оказалось 50 хвостов рыбы

Ночью 18 октября сотрудники специализированного батальона ДПС в пяти километрах от села Шергино в рамках операции «Путина» остановили автомобиль, в багажнике которого обнаружен омуль.

В ходе разбирательства выяснилось, что рыба добыта незаконно жителями посёлка Селенгинск 26 и 28 лет, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Ущерб от их действий составил 12,5 тысяч рублей.

Полицейскими изъято 50 особей омуля, а также рыболовные сети, резиновая лодка и сам автомобиль.


Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 

Как сообщал «Байкал-Dailу», 15 октября в Бурятии задержали машину, набитую омулем. Улан-удэнец за два дня выловил 155 кг рыбы.
браконьеры
 
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