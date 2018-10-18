В Сибири врач по ошибке ушил пациентке мочеточники

Женщине был причинён тяжкий вред здоровью



Ордынским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего врача акушер-гинеколога и предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом, своих профессиональных обязанностей).

22 июня 2017 года в ходе плановой операции 28-летним оперирующим врачом ГБУЗ НСО «Краснозерская ЦРБ» при наложении швов были ушиты мочеточники 42-летней потерпевшей.Следствием было проведены две комплексные комиссионные судебно-медицинское экспертизы, по результатам которых установлено, что в результате ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей обвиняемой, наступило нарушение функции почек у потерпевшей, что причинило тяжкий вред её здоровью.По делу собраны достаточные доказательства, в связи с чем с утверждённым обвинительным заключением прокурором Краснозерского района Новосибирской области направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает Новосибирский СКР.