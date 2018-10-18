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В Сибири врач по ошибке ушил пациентке мочеточники

В Сибири врач по ошибке ушил пациентке мочеточники
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Женщине был причинён тяжкий вред здоровью

Ордынским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего врача акушер-гинеколога и предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом, своих профессиональных обязанностей).

22 июня 2017 года в ходе плановой операции 28-летним оперирующим врачом ГБУЗ НСО «Краснозерская ЦРБ» при наложении швов были ушиты мочеточники 42-летней потерпевшей.

Следствием было проведены две комплексные комиссионные судебно-медицинское экспертизы, по результатам которых установлено, что в результате ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей обвиняемой, наступило нарушение функции почек у потерпевшей, что причинило тяжкий вред её здоровью.

По делу собраны достаточные доказательства, в связи с чем с утверждённым обвинительным заключением прокурором Краснозерского района Новосибирской области направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает Новосибирский СКР.
врачебная ошибка
 
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