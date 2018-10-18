Иркутянина врал в суде, выгораживая друга

Житель Иркутска осуждён за дачу заведомо ложных показаний в суде



Он был допрошен в качестве свидетеля по делу своего друга, обвиняемого в повторной пьяной езде. Свидетель заяви при допросе о том, что автомобилем управлял он, а не подсудимый в состоянии опьянения,



Мужчина был признан виновным в даче ложных показаний, а показания в суде признаны недостоверными.



Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.







