18 Октября

Азиатско-Тихоокеанский банк подвел итоги акции «13 премия» за III квартал 2018 года. 14 клиентов банка получили призы - денежные выплаты в размере 15 000 рублей!

17 Октября

Популярное

Иркутянина врал в суде, выгораживая друга

Происшествия, 
Житель Иркутска осуждён за дачу заведомо ложных показаний в суде

Он был допрошен в качестве свидетеля по делу своего друга, обвиняемого в повторной пьяной езде. Свидетель заяви при допросе о том, что автомобилем управлял он, а не подсудимый в состоянии опьянения,

Мужчина был признан виновным в даче ложных показаний, а показания в суде признаны недостоверными.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



ложные показания
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Иркутянина врал в суде, выгораживая друга
Происшествия, 18.10.2018
Житель Иркутска осуждён за дачу заведомо ложных показаний в суде
Иркутянин устроил наркопритон в доме
Иркутянин устроил наркопритон в доме
Происшествия, 18.10.2018
Притон организовал 43-летний горожанин  

В Бурятии ловят «чёрных лесорубов»
Происшествия, 18.10.2018
На нарушителей возбуждают уголовные дела
Пьяный улан-удэнец украл у бармена телефон
Пьяный улан-удэнец украл у бармена телефон
Происшествия, 18.10.2018
Злоумышленник вырвал телефон у сотрудницы кафе, забыв при этом свой мобильник в заведении
В Бурятии нашли два авто с перебитыми номерами
Происшествия, 18.10.2018
Машины угнали в Иркутской области
Бомж едва не изнасиловал читинку
Бомж едва не изнасиловал читинку
Происшествия, 18.10.2018
Девушка активно сопротивлялась, расцарапав лицо и ударив злоумышленника в глаз
Усольчанин отдал мошенникам 200 тысяч за несуществующий трактор
Усольчанин отдал мошенникам 200 тысяч за несуществующий трактор
Происшествия, 18.10.2018
Мужчина «приобрёл» технику на сайте бесплатных объявлений
В Улан-Удэ разыскивают угонщика, избившего пенсионера
В Улан-Удэ разыскивают угонщика, избившего пенсионера
Происшествия, 18.10.2018
Полиция просит помощи в розыске подозреваемого
В Иркутской области раскрыли заказное убийство 15-летней давности
Происшествия, 18.10.2018
Жена «заказала» мужа и скрывалась от следствия
Жителя Бурятии отправили в колонию за хранение марихуаны
Жителя Бурятии отправили в колонию за хранение марихуаны
Происшествия, 18.10.2018
Мужчина безуспешно пытался оспорить срок в суде
Читинец на свидании украл у девушки 8 тысяч
Происшествия, 18.10.2018
Он познакомился с ней в интернете
Улан-удэнка отсудила 140 тысяч за падение на лестнице
Улан-удэнка отсудила 140 тысяч за падение на лестнице
Происшествия, 18.10.2018
Женщина провела на больничном полгода

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^