Житель Иркутска осуждён за дачу заведомо ложных показаний в суде
Он был допрошен в качестве свидетеля по делу своего друга, обвиняемого в повторной пьяной езде. Свидетель заяви при допросе о том, что автомобилем управлял он, а не подсудимый в состоянии опьянения,
Мужчина был признан виновным в даче ложных показаний, а показания в суде признаны недостоверными.
Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Иркутянина врал в суде, выгораживая друга
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