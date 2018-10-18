Бомж едва не изнасиловал читинку

Девушка активно сопротивлялась, расцарапав лицо и ударив злоумышленника в глаз
Следственным отделом по Ингодинскому району Читы СУ СКР по Забайкальскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего мужчины. Он обвиняется по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ «Покушение на изнасилование, совершённое с угрозой убийством».
По данным уголовного дела, вечером 6 сентября обвиняемый напал на девушку в лесу. Злоумышленник решил изнасиловать девушку и остановил её, попросив позвонить. Мужчина набрал номер телефона и, не дождавшись ответа, повалил девушку на землю и попытался изнасиловать.
Однако потерпевшая активно сопротивлялась: ударила нападавшего пальцем в глаз, расцарапала лицо. В это же время рядом проходил мужчина, испугавшись которого, обвиняемый убежал.
Девушка обратилась в полицию. Злоумышленника задержали через несколько часов, он жил в шалаше недалеко от места нападения. Кроме того, выяснилось, что номер телефона, по которому он звонил, принадлежит инспектору УФСИН, на учёте которого состоит из-за судимости. Преступника заключили под стражу.
Следователи собрали необходимую доказательную базу, уголовное дело направлено в суд. Злоумышленнику грозит 7,5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.
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Происшествия, Фото:
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