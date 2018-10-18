В Улан-Удэ разыскивают угонщика, избившего пенсионера





Всех, кто узнал гражданина на фото или располагает информацией о его местонахождении, полиция просит сообщить в полицию по телефонам: 8 (3012)21-02-02 или 102 (112).

Сотрудники полиции разыскивают злоумышленника, который ночью 26 августа угнал автомобиль у 64-летнего улан-удэнца в частном секторе микрорайона Стеклозавод.Преступление было совершено во время совместного распития спиртного. Мужчина, с которым пенсионер познакомился в магазине, в машине избил его, после чего угнал автомобиль.Вскоре автомобиль найден полицейскими на одной из улиц посёлка. По всей видимости, машина застряла в канаве, после чего подозреваемый бросил его и скрылся, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.В совершении преступлениямужчина азиатской внешности, на вид 40-45 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения.в белую кофту на замке.