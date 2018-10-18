У наркомана в Бурятии изъяли мешок «травки»

Его задержали ночью
Ночью 17 октября сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Бурятии на поле в трёх километрах от села Тапхар Иволгинского района задержали 32-летнего жителя села Колобки.
Полицейские изъяли у мужчины мешок с марихуаной массой более шести килограммов.
После медосвидетельствования у мужчины установили факт употребления наркотика.
Ранее гражданин не судим, однако привлекался к административной ответственности за потребление наркотических средств.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Наркоману грозит до 10 лет колонии, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
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