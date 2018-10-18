В Иркутской области раскрыли заказное убийство 15-летней давности

Жена «заказала» мужа и скрывалась от следствия



Сотрудники уголовного розыска Иркутской области при активной поддержке сыщиков из Забайкальского края установили предполагаемую заказчицу убийства, совершенного по найму в Братске в 2003 году.



По данным оперативников, 45-летняя женщина разводилась с мужем и приняла решение убить супруга. Для этого она наняла киллера. Тело жертвы с ножевыми ранениями было найдено в квартире.



Вскоре соучастника особо тяжкого преступления задержали сотрудники правоохранительных органов. А предполагаемая заказчица скрывалась от следствия и была объявлена в федеральный розыск.



Летом этого года полицейским поступила информация о том, что разыскиваемая может находиться на территории Забайкальского края. Как выяснилось, покинув пределы Иркутской области, женщина остановилась в Чите. Там она создала семью и жила под вымышленной фамилией по поддельным документам.



Она была задержана и доставлена в Братск для проведения следственных действий, после чего взята под арест и отправлена в следственный изолятор, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

