Жена «заказала» мужа и скрывалась от следствия
Сотрудники уголовного розыска Иркутской области при активной поддержке сыщиков из Забайкальского края установили предполагаемую заказчицу убийства, совершенного по найму в Братске в 2003 году.
По данным оперативников, 45-летняя женщина разводилась с мужем и приняла решение убить супруга. Для этого она наняла киллера. Тело жертвы с ножевыми ранениями было найдено в квартире.
Вскоре соучастника особо тяжкого преступления задержали сотрудники правоохранительных органов. А предполагаемая заказчица скрывалась от следствия и была объявлена в федеральный розыск.
Летом этого года полицейским поступила информация о том, что разыскиваемая может находиться на территории Забайкальского края. Как выяснилось, покинув пределы Иркутской области, женщина остановилась в Чите. Там она создала семью и жила под вымышленной фамилией по поддельным документам.
Она была задержана и доставлена в Братск для проведения следственных действий, после чего взята под арест и отправлена в следственный изолятор, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутской области раскрыли заказное убийство 15-летней давности
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Полиция просит помощи в розыске подозреваемого
Его задержали ночью
Жена «заказала» мужа и скрывалась от следствия
Аферисты работали через соцсети
Он был пьян
Мужчина безуспешно пытался оспорить срок в суде
Он познакомился с ней в интернете
Женщина провела на больничном полгода
Женщина присвоила 67 тысяч рублей
Накануне днём на акватории реки Ангары в Усольском районе было обнаружено маслянистое пятно
Соболезнование родным и близким погибших выразил глава Бурятии
Потерпевшие боялись и не рассказывали никому о происходящем
Он украл сумку из авто в одном из дворов Читы
Ущерб составил около 7 миллионов
В Крыму объявлен трёхдневный траур. На месте происшествия начали разбирать завалы