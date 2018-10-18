Мужчина безуспешно пытался оспорить срок в суде
9 октября вступил в законную силу приговор городского суда Бурятии в отношении мужчины, осуждённого по ч. 2 ст. 228 УК РФ за незаконное приобретение и хранение марихуаны.
Осуждённый пытался обжаловать приговор, посчитав его суровым. Однако суд вышестоящей инстанции признал наказание законным и обоснованным.
С учётом наличия отягчающего обстоятельства - особо опасного рецидива, преступника приговорили к трём годам и шести месяцам колонии строго режима, сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.
Жителя Бурятии отправили в колонию за хранение марихуаны
Происшествия, Фото:
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