Читинец на свидании украл у девушки 8 тысяч



С заявлением о краже денег в полицию обратилась 18-летняя читинка. Было установлено, что девушка накануне познакомилась в социальных сетях с молодым человеком. Позже они договорились о встрече в одной из арендованных квартир в городе.



Во время общения злоумышленник воспользовался невнимательностью своей спутницы и похитил из её сумки 8 тысяч рублей, после чего покинул квартиру. Девушка назвала полицейским приметы подозреваемого и его имя. Других данных о нём потерпевшая не знала.



Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Чите задержали 19-летнего подозреваемого. Он признался в содеянном.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

