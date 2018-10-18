Читинец на свидании украл у девушки 8 тысяч

Он познакомился с ней в интернете
С заявлением о краже денег в полицию обратилась 18-летняя читинка. Было установлено, что девушка накануне познакомилась в социальных сетях с молодым человеком. Позже они договорились о встрече в одной из арендованных квартир в городе.
Во время общения злоумышленник воспользовался невнимательностью своей спутницы и похитил из её сумки 8 тысяч рублей, после чего покинул квартиру. Девушка назвала полицейским приметы подозреваемого и его имя. Других данных о нём потерпевшая не знала.
Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Чите задержали 19-летнего подозреваемого. Он признался в содеянном.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
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Он познакомился с ней в интернете
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