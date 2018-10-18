Женщина присвоила 67 тысяч рублей
Ленинским районным судом города Иркутска осуждена заведующая детсадом, совершившая кражу с использованием своего служебного положения по ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Суд выяснил, что заведующая вносила ложные сведения в табель рабочего времени работников учреждения. Её действиями был нанесён ущерб 67 тысяч рублей.
Суд признал её виновной и приговорил к двум годам шести месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком в два года. Кроме того, приговором, с учётом частичного возмещения ущерба, в заведующей взыскать 41309 рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
В Иркутске осудили заведующую детсадом
Происшествия, Фото:
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